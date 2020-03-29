"زينب مغرقانا كحول إيثيلي".. يوميات أحمد حسن وزوجته في حظر كورونا

تطبيقا لما طبقته الدولة على المواطنين، حرصا على سلامتهم، حينما أقرت عقد حظر التجوال، ومدته 15يوما، كإجراء احترازي، لمنع الاختلاط، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والمنتشر حول العالم، خوفا من زيادة عدد المصابين.

حرص الـ"يوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، وابنتهما "إيلين"، على مشاركة يومياتهم، خلال فترة العزل المنزلي التي أقرته الدولة، في مقطع فيديو لا تتعد مدته دقائق معدودة.

بدأ الـ"يوتيوبر" أحمد حسن، في بداية مقطع الفيديو، شرح محتواه من داخل "فيلتهم"، الذين انتقلوا إليها منذ فترة وجيزة.

"روتيننا اليومي في الحجر الصحي، بعد حظر التجوال، بقينا قاعدين 24 ساعة في البيت، بعد ما كنا طول الوقت بنخرج ونتفسح".. بهذه العبارة بدأ حسن سرد تفاصيل حياتهم اليومية، مضيفا:" بيجيلنا ناس تزورنا كل يوم في الفيلا، علشان يخلصوا تركيب الحاجات المتبقية، بما إننا لسة ناقلين جداد، عمال وغيرهم".

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وتابع الـ"يوتيوبر" خلال مقطع الفيديو، "التعقيم معلمنا الأدب، زينب مغرقانا كحول إيثيلي، حتى الألعاب بتاعة أيلين بتعقمها من جميع النواحي، مبتخدهاش الا لما بنرش عليها، بنستخدم أكتر من20 زجاجة في اليوم".

بدأت زينب في شرح كيفية تعقيم المنزل والأسطح، قائلة: "بعقم الحديد لأن أكتر حاجة بيتواجد عليها الفيروس ويستقر على الأسطح، خاصة الحديد، لمدة 8 أيام".

انتقل الثنائي من مرحلة التعقيم، لمشاركة باقي تفاصيلهم حتى وصلا للمطبخ، وشرعا في إعداد الأطعمة لطفلتهم.

ومؤخرًا بث الزوجان، مقطع فيديو عبر قناتهما على "يوتيوب"، تخطى الـ11 دقيقة، وهم يضعان طفلتهما في اختبار "النيولوك".

إكسسوارات من الذهب، وتبديل ملابسها، وباروكة بشعر كثيف، كانت أدوات الثنائي لتغير ملامح ابنتهما، في المقطع الذي نشروه بعنوان "غيرنا شكل بنتنا إيلين".