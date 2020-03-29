يعتبر طبق محشي الطماطم من الأطباق التي لا غنى عنها على الطاولة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره بالبيض في المنزل. مقادير محشي الطماطم بالبيض 8 حبات طماطم 5 بيضات جبن بارميزان مبشور جبن شيدر بهارات إيطالية Advertisements ملح فلفل أسود طريقة تحضير محشي الطماطم بالبيض قطّعي الجزء العلوي من الطماطم وأفرغيها من البذور والحشو الداخلي. ضعي الطماطم في صينية فرن ورشي عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات. ضعي بيضة في كل حبة طماطم ورشيها بالملح والفلفل الأسود والبهارات. أدخلي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، وبعد أن تخرجيها من الفرن ضعي الجبن الشيدر والبارميزان على الوجه وبالهنا والشفا.

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