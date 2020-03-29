"خلوا أولادكم في البيت".. رسائل الطبيبات إلى المواطنين للوقاية من كورونا

حالة من الهلع والفزع تسيطر على الجميع في أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف، ما جعل الدولة تقوم بفرض حظر التجوال، كإجراء احترازي لمنع الاختلاط تجنبا لتفشي الوباء وخوفا من زيادة عدد المصابين.
"احنا الفريق الطبي لجامعة عين شمس الدمرداش، إحنا دلوقتي بنمر بأصعب أزمة طبية في حياتنا، من فضلك خليك في البيت"، هكذا وجه طاقم الأطباء ومشرفو التمريض، بمستشفى جامعة عين شمس، رسالة للمواطنين، تحثهم على ضرورة ملازمة المنزل خلال هذة الفترة.
ووجهت شهيرة سمير، وكيلة الطب بجامعة عين شمس، رسالة للمواطنين، والتي عرضها برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "Dmc"، قالت خلالها، "إحنا في وقت عصيب، مش في وقت للتدريب على الطوارئ، إحنا في طوارئ فعلا، قدامك فرصة واحدة علشان تحافظ على سلامتك وحياتك، من فضلك خليك في البيت".
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"ساعدنا نقلل عدد ضحايا الوباء، اتحمل المسؤولية، أدي دورك وانقذ أرواح غيرك"، هكذا كان نص الرسالة التي وجهتها يسرا تيسير، استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى.
وقالت شيماء إحدى مشرفات التمريض "أنا عارفة أولادي فين، إنت أولادك فين؟ خليهم في البيت".
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