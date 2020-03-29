أستاذ أمراض صدرية: قتل السيشوار لكورونا خرافة

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية، وضعت معلومات للرد على كل الخرافات، التي منها أن السيشوار يقتل فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن أكثر من 190 دولة، وصل لها الفيروس، منها دول درجة الحرارة فيها عالية.

وأشاد خطاب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، بما وفرته الدولة المصرية ووزارة الصحة من أحدث الأدوات الموجودة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر، لافتا إلى وجود فرق من الجامعات المختلفة، شاركت في مستشفيات العزل، وارتفاع روحهم المعنوية، وأن العدد القليل الذي أصيب، تعافى وخرج وهو بصحة جيدة الآن.

وأوضح أن الفيروس يكون ملاصقا للأقمشة، ويكون موجودا على الأسطح الصلبة والأقمشة والبلاستيك والزجاج، وأن غسل الأقمشة في درجة حرارة عالية، هو المفيد.

وتابع أن المكواة مع حرارتها العالية، يمكن أن تزيل الفيروس من على الأقمشة، وأن تعرض الأقمشة للشمس صحي بنسبة 100% ويمكن أن يقتل الفيروس من نصف ساعة إلى ساعة.