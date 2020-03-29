"كلنا قعدنا في البيت".. هاشتاج آخر سفرية قبل كورونا يتصدر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ما قبل الكورونا، تكررت هذه الجملة خلال الأيام الأخيرة، بسبب حظر الحركة، وبقاء المواطنين في جميع أنحاء العالم في منازلهم غير قادرين على الخروج أو السفر.

حيث أصاب فيروس كورونا الجديد "كوفيد19" حوالي 601 ألف شخص، ووفاة أكثر من 27 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

وفي محاولة لتخفيف الحزن والملل بسبب البقاء لفترة طويلة في المنزل، اطلق جروب "Traveller Experience" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هاشتاج بعنوان "سفرية قبل الكورونا".

وشارك عدد كبير من محبي السفر معلومات وصور عن آخر مكان ذهبوا إليه قبل حظر التجوال والطيران، نرصدها لكم في الألبوم بالأعلى

-قعدنا كلنا في البيت

قال عادل نبيل، "رحت نيويورك مخصوص عشان اتصور الصورة ده و اعمل زي فيلم home alone رجعت من هناك بقينا كلنا home Alone الحمد لله".

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-سريلانكا

شارك "حسام محمود"، صوره من آخر مكان ذهب إليه قبل أزمة كورونا، وهي دولة سريلانكا، قائلًا، "طبعا أول مره أسافر دوله في شرق أسيا، سافرت كتير سواء ف دول الخليج أو داخل مصر مع جروب".

وأضاف، "بس مره دي مختلفه جدا اتعرفت علي ناس جميله جدا، كانوا كام يوم كلهم فرحه وتنطيط وطبل، واشتهرنا جدا ف سيريلانكا ف القطر ... كل يوم بيعدي علينا كنا بنستمتع أكتر وبيبقي أحسن من اليوم اللي قبله، وباذن الله مش هتكون آخر مره.. بس نخلص بس من الفتره دي وتعدي ع خير، ...رجعت قبل ما يقفلوا الطيران بكام يوم والحمدلله".



-أول سفرية

قال جمال طارق، أن أول مرة له في تجربة السفر كانت قبل أزمة فيروس كورونا، "دهب،أول سفرية فحياتي، ويارب متبقاش الأخيرة".

-الصين

قال محمود أسامة، أن آخر سفر قام به كان في دولة الصين، "آخر سفرية قبل الكورونا كانت في الصين في شهر أكتوبر اللي فات.. أنا بحب الصين وشعبها وكنت متضامن معاهم في أزمتهم ... الصين حلوة قوي وناسها طيبين ، ووحشتني جداً هي وأهلها ولنا عودة باذن الله".