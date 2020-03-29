البناطيل الواسعة والألوان الفسفورية.. فردوس مراد تقدم موضة صيف 2020

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال الأجواء الصيفية، حيث ارتفاع درجات الحرارة، وسطوع الشمس لأوقات طويلة من اليوم.

وعلى الرغم من حالة الحظر المنزلي الذي يعيشه العالم، لم يغفل الجنس الناعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السؤال عن موضة هذا العام، من حيث الموديلات والألوان، وكيفية تنسيقهما سويا.

من جانبها، قدمت خبيرة ومصممة الأزياء والاستايلست فردوس مراد، لـ"هُن" موضة صيف 2020، للجنس الناعم.

وقالت فردوس مراد، إن الأقمشة الأكثر حظا لهذا الموسم، هي الشيفون والجوبال، والحرير، موضحة أن الموضة هذا العام هو تداخل نوعين من الأقمشة بالقطعة الواحدة من الملابس.

أما عن الألوان الملائمة لموضة هذا العام، أشارت "مراد" لألوان ودرجات الباستيل والفسفوري.

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وعن الموديلات التي تلائم موضة 2020، أكدت خبيرة التجميل، أن السروال الواسع "بناطيل البوي فريند" هي موضة العام، قائلة: "البناطيل الضيقة المجسم موضة قديمة وشياكتها بتروح، لكن الواسع موضة بكل أشكاله وخاماته عشان يمشي مع كل الأعمار".

مضيفة: "البناطيل الواسعة بتديكي مساحة تلبسي بلوزات قصيرة".

وتابعت "مراد" حول الموديلات الرائجة لهذا الموسم: "الفساتين مكتسحة للكل، والجيبات خاصة المقلمة أو اللي فيها ورد تطريز".

وأضافت: "الجليتر في اللبس لسه موضة السنة دي، والتطريزات، أو الرسومات على السترات والتيشيرتات، بالإضافة إلى الأمام المروحية والطبقات".

وعن التنورات، أوضحت خبيرة الأزياء، أن التنورات البيلسية لا تلائم الفتيات الأكثر من 75 كيلو جراما، كما تفضل التنورة المنقوشة لطوال القامة.

وأضافت: "الجوب بنطلون موضة السنة دي، وكمان البنطلون الأبيض والجبردين".