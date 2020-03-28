رفضها ذا فويس وشاركت محمد رمضان.. من هي صاحبة أغنية "بكلمك مش بترد"؟

"بكلمك مش بترد.. مشغول.. طب ما تقول.. ما انا اهو بقول".. أيام قليلة، وباتت كلمات تلك الأغنية هي الأشهر عبر "منصات السوشيال ميديا"، عقب استخدام الفنانين لها خاصة الثنائيات لتمثيلها على تطبيق "تيك توك" في محاولات للاستفادة بأوقات الفراغ خلال أيام الحظر المنزلي.

سيرين عبد النور، رضوى الشربيني، ريهام أيمن، درة، هنا الزاهد، كل منهن قامت بتأدية الأغنية على صوت صاحبتها الأصلية وانتشرت مقاطع الفيديو بشكل كبير.

ليبدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن أصل الأغنية التي لم تتعد الدقيقتين، وصاحبتها.

من هي صاحبة أغنية "بكلمك مش بترد"؟

يسرا الجندي، التي كتبت كلمات الأغنية وغنتها بالمشاركة مع محمد مكاوي، نجم برنامج المهيسون، منذ فترة طويلة لتعود الأغنية اليوم، وتصبح تريندا على محركات البحث على الإنترنت.

ويرصد "هن" معلومات عن صاحبة الأغنية الأصلية.

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هي مغنية وكاتبة، وتفضل نوع المزيكا والأغاني "الأندر جروند".

عضوة فريق "طاخ باند" مع عز شهوان.

تقدم العديد من مقاطع الأغاني عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتواكب الأحداث.

لديها 31 ألف متابع على فيس بوك، وأكثر من 79 ألفا على إنستجرام.

ظهرت ببرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" في 2012، ولم يلتفت لها أعضاء اللجنة.

شاركت الفنان محمد رمضان بأغنية "كازانوفا".

لها العديد من الأغاني المميزة، مثل "كول مي زيكو"، و"ليه يا باكينام".