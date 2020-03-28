7 نصائح للوقاية من كورونا خلال التسوق.. "ابعدي عن الزحمة"

تحرص العديد من السيدات على الذهاب للأسواق في بداية اليوم، وقبل بدء ساعات حظر حركة المواطنين وإغلاق المحلات، لشراء المستلزمات الضرورية لمنازلهن.

وتخشى العديد منهن انتقال عدوى الفيروس خلال التسوق، إذ قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للتسوق الآمن للوقاية من كورونا.

والتي جاءت على النحو التالي:

احرصي على شراء احتياجاتك بعيدا عن أوقات الزحام.

احذري لمس وجهك أثناء التسوق.

Advertisements

احرصي على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

التزمي بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

حافظي على مسافة متر بينك وبين الآخرين.

ادفعي باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

امسحي المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.