بطلة كورونا في أمريكا.. معلومات عن الطبيبة المصرية نرمين بطرس

تصدر اسمها حديث الإعلام الأمريكي، حيث أشادت بجهودها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نظرا لجهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، إنها الطبيبة نرمين بطرس، صاحبة الـ35 عامًا، بمستشفى بروكلين، حيث تعمل رئيسة النواب في قسم الباطنة بمستشفى "بروكدال" في بروكلين نيويورك.
من هي الطبيبة نرمين بطرس؟
- رئيسة النواب في قسم الباطنة بمستشفى "بروكدال" في بروكلين نيويورك.
- أطلقت عليها الصحف لقب "البطلة" بعدما ظلت تعمل لأكثر من 80 ساعة بمستشفى "بروكلين" في ولاية نيويورك الأمريكية.
- المقيم الطبي الرئيسي والمشرفة على الأطباء المتدربين المقيمين في المركز الطبي بمستشفى جامعة "بروكديل".
- أول طبيبة تجري اختبارات على المواطنين الأمريكيين لاكتشاف المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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