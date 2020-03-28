نرشح لك.. ألعاب ترفيهية ومسلية للتخلص من الملل خلال الحجز المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الألعاب الترفيهية للتخلص من الملل وقضاء وقت رائع مع عائلتك، بحسب ما أوضح موقع "housebeautiful".

-ركل الكرة

توضع الكرة في مكان معين، ثم يخرج أحد اللاعبين وتغمض عيناه بعد أن يرى مكان الكرة.

ويتم توجيه اللاعب وهو مغمض العينين إلى مكان الكرة ويحاول أن يصل إليها حتى يركلها بقدمه.

-البالونات

تعتمد هذه اللعبة على عدم استخدام اليدين للمساعدة في نفخ البالونات، حيث يضع كل شخص بالونة في فهمه ويحاول نفخها، والفائز من يستطع نفخ بالونته حتى الانفجار.

-السلة

يقف أحد الأشخاص ممسكًا بوعاء "جردل" أمام باقي أفراد الأسرة وهم يمسكون كورًا صغيرة، ويصوبون الكرة تجاه الوعاء، حيث يحاول الشخص الإمساك بأكبر قدر ممكن من الكرات.

من يرتدي أولا

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تعتمد هذه اللعبة على اختيار ملابس معينة، والسباق بين عدة أشخاص حول الأسرع في ارتدائها.

-بولنج الأكواب

تستخدم العلب الصفيح أو الأكواب البلاستيكية، الفارغة ويتم ترتيبها بشكل هرمي، ثم تصويب الكرة تجهاها، والفائز هو أكثر شخص قادر على اسقاط الأكواب في أكبر عدد ممكن من المرات.

-عقارب الساعة

يتم رسم ساعة كبيرة على الأرض بالأرقام، ويمثل أثنين من اللاعبين الدقائق والثواني، ثم يتم توجييهم بتوقيت معين، يقوم الاعبون بتغيير حركتهم بشكل سريع، والفائز هو القادر على تحقيق الهدف بشكل أسرع.

-البحث عن المفتاح

لعبة حل اللغز، تغلق الغرفة على شخص وعليه أن يبحث عن نسخة المفتاح الثانية المخبئة في مكان ما بالغرفة حتى يستطيع الخروج، ويتم تكرار اللعبة مع كل شخص، الفائز هو الذي يجد المفتاح ويخرج أسرع من الغرفة.

-دقيقة واحدة

تختارو من بينكم شخص واحد، لتوجيه أسئلة سريعة "ألغاز" بعدد محدد معين مسبقًا، وعليه أن يحلها خلال دقيقة واحدة فقط.

نوعية الأسئلة تكون مختلفة، كوصف أكله معينة ليجيب الشخص باسمها، وغير ذلك من الأسئلة التي تريدونها.