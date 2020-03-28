حظك هذا الأسبوع.. تحذيرات ونصائح لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

على مدار هذا الأسبوع، تشعر بمزيد من التقدم في عملك، كن فخورا بنفسك.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

تسيطر عليك في هذه الفترة رغبة في الإنعزال عن الآخرين، لتستعيد طاقتك مرة أخرى.



- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

في هذا الأسبوع، عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.



برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

تشعر هذه الفترة بتحسن كبير في علاقاتك مع شريك حياتك.



برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

أنت في أفضل حالاتك هذا الأسبوع، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

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تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع، للتقدم والنجاح خاصة على الصعيد المهني.



برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

الحظ حليفك من الناحية العاطفية، تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

على مدار هذا الأسبوع، سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.

برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع أحبائك وعائلتك.

برج الجدي(22 ديسمبر- 19 يناير ):

تنشغل هذا الأسبوع، في تغير ديكور منزلك أو إيجاد حلول لمشاكل عائلتك.

برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير ):

لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.



برج الحوت(19 فبراير -20 مارس )

تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع

