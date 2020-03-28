محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
على مدار هذا الأسبوع، تشعر بمزيد من التقدم في عملك، كن فخورا بنفسك.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
تسيطر عليك في هذه الفترة رغبة في الإنعزال عن الآخرين، لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
في هذا الأسبوع، عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.
برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
تشعر هذه الفترة بتحسن كبير في علاقاتك مع شريك حياتك.
برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
أنت في أفضل حالاتك هذا الأسبوع، لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
تمتلك طاقة كبيرة هذا الأسبوع، للتقدم والنجاح خاصة على الصعيد المهني.
برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
الحظ حليفك من الناحية العاطفية، تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.
برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
على مدار هذا الأسبوع، سوف تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.
برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع أحبائك وعائلتك.
برج الجدي(22 ديسمبر- 19 يناير ):
تنشغل هذا الأسبوع، في تغير ديكور منزلك أو إيجاد حلول لمشاكل عائلتك.
برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير ):
لديك طاقة كبيرة، وتحاول استغلالها في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
برج الحوت(19 فبراير -20 مارس )
تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل هذا الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. تحذيرات ونصائح لهذه الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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