الامارات | بالفيديو.. نداء من ارملة متطلعة “الفيروس بيتنقل بسهولة”

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع تواصل فيديو توعوي بشكل كوميدي للدمية المصرية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي عادت للظهور من خلال فيديو تحذيري وهي تجوب شوارع مصر داخل سيارة وتطلق التحذيرات بطريقهتا الكوميدية المعروفة. ويعود نشر الفيديو الأصلي إلى المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، والذي نشر الفيديو وظهرت فيه فاهيتا تتجول في شوارع القاهرة، ممسكة بمكبر صوت وتحذر الجمهور من الفيروس، مثلا توضح كيف تتم العدوى بكورونا، وتشدد على ضوروة الابتعاد عن التجمعات، وتطالب الجميع بالعودة إلى منازلهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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