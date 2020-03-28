كورونا يتسبب في وفاة أول أميرة في العالم.. من هي؟

من بين الشخصيات العامة والمشاهير التي رحلت كضحية للجائزة، توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا أمس الجمعة بفيروس كورونا المستجد لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن ماريا (86 عاما) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.
وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.
وولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.
وتنشأ فروع ثانوية عن العائلات الملكية عندما يتم منح عضو شاب من العائلة، وهو ليس الوريث للعرش، أراض وألقاب خاصة به.
وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس.
ويعاني الأمير من أعراض خفيفة ويوجد في منزله منعزلا عن زوجته كاميلا التي تأكد خلوها من الفيروس.
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