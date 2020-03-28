الامارات | بالفيديو.. "مش هنسلم مش هنبوس".. مصريون يحاربون كورونا بخفة الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "مش هنسلم مش هنبوس".. مصريون يحاربون كورونا بخفة الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و”تويتر”، طريقة جديدة من خفة الدم المصرية في الوقت التي تعيش فيه البلاد أزمة فيروس كورونا وفرض حذر التجوال، وظهر في الفيديو مقطع فيديو لسيارة يعلوها مكبرات صوت، وتطلق أغاني توعوية لمكافحة الفيروس الجديد والإلتزام بقرارات الحكومة المصرية ولكن بطريقة فكاهية.

وليست هذه المرة الأولى التي ظهر فيها خفة الدم المصري في مواجهة الأزمات، وظهرت السيارة المفتوحة وعليها شخصية “توم” الكرتونية مع مكبرات الصوت، ورددت عددا من الهتافات والأغاني والشعارات، التي تناشد المواطنين، اتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة، مثل "مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس"، و"سلم من بعيد لبعيد مش هفضل تاني أقول وأعيد"، و"اغسل ايدك بالصابون، بدل المرة 100 مليون"، و"بلاش تنزل ليل ونهار الموضوع مبقاش في هزار".

ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات الإيجابية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه لم يكن هناك زحام على السيارة