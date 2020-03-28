لا تستخدمي الماء أو ترفعي الغطاء.. كيف تتعاملين مع حرائق المطبخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تقضي المرأة وقتًا طويلًا نوعا ما في المطبخ يوميًا، ومن المحتمل أن تواجها حرائق بسيطة قد لا تستطيع التعامل معها سريعًا.

نقدم لكم بعض النصائح للتعامل مع حرائق المطبخ، بحسب ما أوضح موقع "everydayhealth".

حرائق الدهون

يمكن أن تحترق النار داخل المقلاة أو الصينية الموجودة في الفرن بشكل غير متوقع، إذا واجهتي هذه المشكلة، اتبعي الخطوات التالية:

-ارتدي القفازات لحماية يدك من النار

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-قومي بإيقاف البوتاجاز فورًا

-لاتسكبي الماء أبدًا على الزيوت المشتعلة

-لا تحركي الوعاء من مكانه، واستخدمي غطاء لغلق الوعاء الذي اشتعلت فيه الزيوت إذ يساعد ذلك على إخماد النار.

-اتركي المقلاة مغطاة حتى تبرد تمامًا، ولا ترفعي الغطاء سريعًا حتى لا يدخل الأكسجين إليها، ما يؤدي لاشتعال النار مرة أخرى.

-في حال حرائق الميكروويف أو الفرن الكهربائي، افصلي الكهرباء فورًا، واغلقي الباب، في حال لم تخمد النار اتصلي بإدارة الحريق فورًا.

-استعيني بطافية الحريق في حال عدم القدرة على السيطرة على النار بشكل كاف، واشتعالها في المكان حول المقلاة