لأصحاب الأمراض المزمنة.. 8 نصائح وإرشادات ضرورية للحماية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"المسنون والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري) أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) أكثر من غيرهم"، هكذا حذّرت منظمة الصحة العالمية.

لذا يقدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، مجموعة من النصائح والخطوات التي تساعد أصحاب الأمراض المزمنة، على الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

- يجب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو مطهر كحولي، خاصة أثناء التواجد في الأماكن العامة، أو بعد العطس أو السعال لقتل البكتريا.

- استخدم معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، بفرك راحة اليدين والأصابع جيدا.

- تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، يجب وضع مسافة تقرب من 2 متر.

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- تجنب لمس العينين والأنف، والفم بأيدي غير نظيفة ومعقمة.

- إذا كنت مريضا عليك ارتداء كمامة للوجه، عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين في وسائل المواصلات، والأماكن العامة.

- الحرص على إلقاء الكمامات والقفازات المستخدمة في سلة المهملات بعد استخدامها.

- استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، أثناء العطس أو السعال.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميا، مثل الترابيزات، مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، والهواتف، لوحات المفاتيح والمراحيض، الحنفية.