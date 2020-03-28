10 نصائح للأم للتغلب على ملل طفلها من "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتمديد تعليق الدراسة أسبوعين للجامعات والمدارس، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، بدأ الأطفال يشعرون بالملل والتمرد والرغبة في الخروج من المنزل.

لذا يقدم الدكتور إبراهيم خطاب استشاري الطب النفسي والأسري، أهم النصائح للأمهات للتعامل مع حالة الملل والرغبة في الخروج:

- معرفة الطفل أهمية مكوثه في المنزل، للحفاظ على سلامته وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

- معرفة الأم كيفية التعامل مع طفلها بشكل صحيح.

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- ينصح بجلوس الأمهات مع طفلها ومعرفة الأنشطة المحببة إليهم.

- استغلال هذه الفترة في تنمية مهاراتهم، من خلال تنمية موهبته المحببة إليه، سواء كانت موسيقية أو فنية أو رياضية.

- لا بد من تفريغ طاقة الطفل في القيام بالأشياء المفيدة، نظرا لأن كبت هذه الطاقة يؤدي إلى ميله للعدوانية والتمرد والانفعال.

- الجلوس مع الطفل لمدة ساعة يوميا على الأقل، والتحدث معه فيما يدور في عقله حتى لا يشعر بالملل.

- تنظيم مواعيد نوم الطفل حتى لا يسهر ليلا وينام نهارا.

- تعليم وتدريب الطفل في هذه الفترة الاعتماد على نفسه من خلال قيامه بالأنشطة المنزلية.

- يمكن للأم تعليم الطفل على القيام بالأعمال اليدوية لتشجيعه على الإنتاج.

- تجنب انفعال الأم على طفلها حتى لا يزيد في تمرده وعناد.

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