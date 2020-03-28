أفضل أنواع الأيلاينر لمكياج عيون يدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - بعد الماسكرا، قد يكون الأيلاينر أحد مستحضرات المكياج التي لا يمكن للمرأة أن تغادر المنزل من دونها، كونه يمنح المرأة نظرات ساحرة ومكياج عيون جذاباً خلال ثوان. إلا أن العثور على أفضل أيلاينر قد يكون أحياناً مهمة صعبة، فكثير من الأنواع تسيل مع تقدم ساعات النهار وتجعل مكياج العيون مريباً. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا مقال، مجموعة من أفضل أنواع الأيلاينر لمكياج عيون أنيق يدوم طويلاً.



Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil

Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil



إذا كنت من المبتدئات في تطبيق الأيلاينر، سيسهل هذا الأيلاينر من أوربان دوكاي Urban Decay تحديد العين بأسلوب أنيق وبسرعة فائقة، فهو يأتي على شكل قلم ليجعلك تتحكمين في رسم خط الأيلاينر الذي ترغبين فيه، إضافة الى أنه سلس وناعم ويضمن لك رسمة ثابتة تدوم لساعات طويلة.

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Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner

Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner



يتميز هذا الأيلاينر من بوبي براون بتركيبته السائلة غير اللامعة، والتي تنزلق بسهولة لتمنحك رسمة عيون أنيقة وثابتة. كل ما تحتاجين إليه هو فرشاة كحل بزاوية تغمسينها بالأيلاينر وترسمين خط أيلاينر بالشكل الذي ترغبين فيه. يشكل Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner إضافة قيمة لحقيبة مكياجك.



Tom Ford Eye Defining Pen

Tom Ford Eye Defining Pen



إن هذا الأيلاينر من توم فورد، يأتي على شكل قلم ذي نهاية مزدوجة، فالطرف الأول رفيع يساعدك في رسم خط أيلاينر ناعم، أما الطرف الثاني فهو يأتي على شكل فرشاة، بحيث يسهل عليك رسمات العين الصعبة، مثل رسمة عين القطة، أو رسمة الأيلاينر العريض المجنح..

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Dior Diorshow On Stage Eyeliner

Dior Diorshow On Stage Eyeliner



إذا كنت من محبات الأيلاينر الملون، فإن هذا الأيلاينر من ديور سيكون خياراً رائعاً لك، حيث بإمكانك اختيار اللون الذي ترغبين فيه، مثل الأصفر، الأخضر، الأزرق، الأرجواني وغيرها... فهو يأتي في مجموعة من الألوان المصطبغة للغاية والمركزة، ولديه طرف دقيق يسمح بتطبيق الأيلاينر بدقة عالية، فلا تترددي في تجربته.



Lancôme Grandiôse Bendable Liquid Eyeliner

Lancôme Grandiôse Bendable Liquid Eyeliner



ياتي هذا الأيلاينر من لانكوم، مع عصا قابلة للانحناء بزاوية 35 درجة، ورأس دقيق للغاية، مما يجعل من السهل تطبيق الأيلاينر، لا سيما بأسلوب عين القطة. وعلى رغم أنه يدوم لساعات طويلة من دون أن يسيل أو يتلطخ، إلا أن صيغته تعتمد على الماء، وبالتالي بالإمكان تنظيفه والتخلص منه بدقائق قليلة.

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