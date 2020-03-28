هل العطر يجعل الشعر أبيض؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - يحتوي العطر على نحو 60 إلى 70٪ من الكحول (الإيثانول)، وهي مادة داعمة متطايرة، تجعل من الممكن تذويب الزيوت الأساسية التي تشكل مركز العطر، والتي تتبخر بسرعة، بحيث لا يبقى سوى التركيز على الجلد.عند حدوث ذلك، يمكن للكحول أن يذيب الزيوت، مما يعني أنه يمكن أن يزعج الطبقة الدهنية على بشرتك أو شعرك. هذا يعني أن رش العطر على شعرك قد يجففه، وربما يجففه كثيرًا. والأكثر من ذلك أن فروة الرأس من المحتمل أن تكون مشربة بالكحول أيضًا، مما يجعلها جافة، وقد تسبب القشرة والحكة. ماذا عن الشيب؟ هل يسبّب العطر الشيب.

العطر لا يسبب الشيب

العطر لا يسبب الشيب



تختلف النظريات هنا، بعض أطباء الأمراض الجلدية يلمّحون بإمكانية تسبب العطر بالشيب، فيما أثبتت الدراسات عكس ذلك؛فوضع العطر على شعرك لا يسرع من ظهور الشعر الأبيض،بالرغم من أنّ بعض جزيئات الرائحة يمكن أن تتفاعل مع الملونات المستخدمة في صبغة الشعر. الدراسات كشفت في المقابل أنّه إذا قمتِ برش جرعة أو جرعتين فقط من العطر على شعرك، وحرصتِ على تجنب فروة الرأس؛ فإن كمية الكحول في العطر لن تزعج بشرتك، فهي قادرة على تحمل أشياء أسوأ بكثير من بخاخات الشعر ومنتجات تصفيف الشعر الأخرى.

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العطر دون كحول يحمي الشعر

احمي شعرك من العطر



ينصح خبراء الشعر وأطباء الأمراض الجلدية بحماية شعرك من تأثير الكحول. إذا كنتِ ترغبين حقًا في تجنب الكحول، يمكنك العثور على بخاخ معطر بشكل خفيف بدون كحول، مصنوع خصيصًا لاستخدامه بأمان على شعرك. يمكنه تحرير جزيئات الرائحة العالقة في شعرك بدقة عند أدنى حركة.

من الأفضل إذنتجنب العطر على الشعر.علاوة على ذلك، إذا كنتِ تحبين بالفعل عطرًا معينًا، غالبًا ما تقترح العلامات التجارية غسول الجسم أو الشامبو بنفس العطر؛ حتى تتمكني بسهولة من الحصول على رائحتك المفضلة على شعرك دون تأثير التجفيف للكحول.

إذا أردتِ رائحة طيبة لشعرك، خاصة في تلك الأيام التي لا يمكنك فيها أن تزعجي نفسك بغسل شعرك، يجب أن يكون سلاحكِ السري الشامبو الجاف. سواء كنتِ تفضلين الشامبو الجاف المسحوق، أو الإصدار المعلب؛ فإنّ هذه الممتصات ذات الرائحة الحلوة تأتي في مجموعة متنوعة من الروائح.