نجمات اخترن الجينز في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - يعد الجينز من أكثر الإطلالات راحة وعملية لدى النجمات العرب، لذا نرى كثيرات منهن اخترن إطلالة الجينز وهن في الحجر المنزلي في زمن الكورونا المتفشي.

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الصور أعلاه تظهر النجمات في الحجر المنزلي :

التزمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالحجر المنزلي لتفادي أي عدوى بفيروس كورونا . وظهرت عجرم بصور وهي تحتفل بعيد الام ، واختارت اطلالة الجينز مع كنزة باللون البني.

نانسي عجرم اختارت الجينز في الحجر المنزلي

النجمة نجوى كرم نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص في انستقرام وهي بإطلالة الجينز في الحجر المنزلي.

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كما أن النجمة نوال الزغبي ظهرت بإطلالة الجينز في احدى صورها عبر انستقرام في الحجر المنزلي وبدت واقفة على شرفة منزلها وهي تحمل كلبها الصغير.

وبعضهن التقطت صورة سيلفي في الحجر المنزلي وهي بإطلالة الجينز مثل الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة.



كما أن كارن وازن ظهرت بالجينز برفقة أولادها وهي في الحجر المنزلي ونسقت معه كروب توب بيضاء اللون.

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