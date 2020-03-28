7 أفكار لتنسيق الملابس في ربيع 2020 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - باتت صيحات ربيع 2020 واضحة، بعدما تابعنا أسابيع الأزياء الجاهزة، وبرعت الفاشينيستا في تنسيقها بطرق مبتكرة، ندعوكِ إلى التعرف إليها؛ من خلال الصور التي جمعناها لكِ من إطلالات الشارع.



1- بدلات رسمية موضة ربيع 2020

بدلات رسمية



لم تعد البدلات الرسمية مقصورة على إطلالات العمل فقط، بعدما نسقتها الفاشينيستا الشهيرات في إطلالاتهن اليومية، ننصحك بتنسيقها مع قمصان أو بلايز من نفس اللون؛ لتحصلي على إطلالة على الموضة، توحي بأنكِ تمتلكين قامة أطول مما أنتِ عليه.

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2- البليزر الطويل آخر موضة 2020

البليزر الطويل



يعتبر البليزر من أبرز صيحات ربيع 2020، اختاري "بليزر" طويلًا بلون حيوي مثل الوردي المبودر، ونسقيه مع تيشيرت أسود وبنطال جينز واسع؛ لإطلالة كاجوال أنيقة، أما في المساء فيمكنكِ ارتداء بليزر أسود مع تنورة طويلة مغلفة بالترتر الملون، واحرصي على طيّه بداخلها؛ لتحصلي على لوك فريد تخطفين به الأنظار.



3- فساتين واسعة موضة الموسم

فساتين واسعة



ليس هناك أفضل من فستان واسع يغمر الجسم ويخفي عيوبه؛ لتتألقي به في موسم الربيع، نسقيه خلال الطقس البارد مع جاكيت جينز قصير أو جاكيت كاكي، وانتعلي صندلًا شفافًا بكعب طويل، أو استبدليه بحذاء سنيكرز أبيض لإطلالة مريحة.

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4- بناطيل عالية الخصر وطرق تنسيقها

بناطيل عالية الخصر



لا تزال موضة البناطيل عالية الخصر متصدرة المشهد، بعدما ضجت بها منصات عروض الأزياء الجاهزة، جربي تنسيق بنطال أبيض مع كنزة صوف خفيفة مزيّنة بطبعة جلد النمر، وتممي اللوك بإكسسوارات ناعمة وحقيبة Tote باللون البيج الفاتح Nude color.



5- السويت شيرت موضة ربيع 2020

السويت شيرت



يعتبر السويت شيرت من القطع الأنسب للفصول الانتقالية، جربي تنسيقها مع بناطيل Skinny قطنية؛ لتحصلي على لوك رياضي مريح، هذا اللوك تناسبه حقيبة الظهر والحذاء الرياضي.

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6- كارديغان طويل موضة الموسم

كارديغان طويل موضة الموسم



لا غنى عن الكارديغان الخفيف في فصل الربيع، بخلاف اللوك الأنيق والمحتشم الذي يضفيه على أي طلّة، سيؤمن لكِ الدفء اللازم في أيام الربيع الباردة، نسقيه مع بلوزة حريرية من دون طبعات وبنطال جينز Skinny، وأكملي أناقتكِ بحذاء مدبب باللون البيج القريب للون الجلدPointy nude shoes.



7- تنانير بليسيه موضة 2020

تنانير بليسيه



تبقى التنانير البليسيه متربعة على عرش الموضة، ارتدي تنورة سوداء مع تيشيرت أبيض وجاكيت جلد قصير باللون البيج الفاتح، وأكملي أناقتك بحقيبة كتف سوداء مبطنة، ارتديها عبر الجسم، وانتعلي حذاء سنيكرز مزيّن بتفاصيل لامعة.

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