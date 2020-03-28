رئيسة سلوفاكيا تنسق ألوان الكمامات مع إطلالاتها الأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - في مبادرة جميلة جداً كانت السباقة إليها رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا Zuzana Caputova قامت من خلالها بنشر رسالة توعية لشعبها ولجميع النساء حول العالم عن أهمية الوقاية من فيروس الكورونا الذي انتشر حول العالم وذلك عن طريق تنسيق اطلالاتها الأنيقة التي اعتمدتها مؤخراً للمناسبات الرسمية، مع ألوان الكمامات التي غطت بها وجهها لحماية نفسها والآخرين، والملفت للنظر أنها تجرأت على اعتماد هذه الخطوة التي سبقت إليها نظيراتها من النساء والرجال أيضاً، وقد حافظت على أناقتها وتألقها في الوقت ذاته، وإليك التفاصيل.



فستان ميدي باللون الفوشيا نسقته رئيسة سلوفاكيا مع كمامة مماثلة:

اعتمدت رئيسة سلوفاكيا فستان ميدي باللون الفوشيا ونسقت معه كمامة من نفس اللون



اطلالة أنيقة ذات طابع كلاسيكي اعتمدتها رئيسية سلوفاكيا Zuzana Caputova مؤخراً في إحدى الزيارات الرسمية، وقد اختارت فيها فستانًا ميدي باللون الفوشيا الغني بقصة ناعمة مع ياقة عريضة وأزرار جانبية، امتدت على طول الفستان الذي وصل طوله حد الركبة، وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال من اللون نفسه وقفازات من الجلد، والملفت للنظر في هذه الاطلالة هي الكمامة التي غطت بها وجهها، وعمدت أن تكون من لون الفستان نفسه.

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اطلالة أنيقة مع الكمامة اعتمدتها رئيسة سلوفكايا:

فستان باللون الأحمر القامي اعتمدته الرئيسية سوازانا مع كمامة من نفس اللون



هنا شاهدنا رئيسية سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا Zuzana Caputova في اطلالة ثانية أنيقة جمعت فيها بين الأسلوب الأنثوي الأنيق مع الوقاية الطبية اللازمة من فيروس كورونا، وقد اختارت فستانًا ميدي باللون العنابي الغني بقصة البليزر الرائجة هذا الموسم، مع ياقة من الساتان وقد نسقت معه كمامة باللون نفسه لتحافظ على أناقة اللوك.

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الكمامة الطبية الزرقاء على طريقة رئيسية سلوفاكايا:

اختارت رئيسة سلوفاكيا كمامة باللون الأزرق مع فستانها الكحلي



اعتمدت رئيسية سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا Zuzana Caputova هنا الكمامة الطبية الزرقاء الاعتيادية مع اطلالتها الأنيقة، وذلك لأن لون الفستان الذي اختارته في تلك المناسبة كان الأزرق الداكن، وبدا أنه يليق تماماً بلون الكمامة الأزرق الفاتح، وبذلك فقد استطاعت مرة أٌخرى أن تحمي نفسها من فيروس كورونا من دون المساس بأناقتها.



رئيسية سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا Zuzana Caputova تنسق الكمامات مع ألوان ملابسها في خطوة جريئة منها؛ للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على أناقتها في ذات الوقت.

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