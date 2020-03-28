صيحات تعشقها الكثير من الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - ادخلي الى صيحات2020، وستجدين مصممين مثل مارك جايكوبس وميوشيا برادا يعيدون صيحة الخمسينات المفعمة بالبذخ والترف boudoirوالتي تمنحك لوك أرستقراطي مع إنك تبدين وكأنك تجلسين في مخدعك. ولكن العصر الحالي يمنح هذه الصيحة لمسات مرحة بتزيين التصاميم الأنثوية المنسدلة بالخرز والريش واللذان يجعلانها جاهزة لستايل الشوارع. كثر من الفاشينيستا والمؤثرات العربيات ركبنا قطار هذه الصيحة وتألقن بهذه القطع التي تجمع البذخ بالراحة في الإطلالات النهارية، أو للخروج ليلاً.

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أليس عبد العزيز





في فيلم Sex and the City ، تقوم البطلة كاري برودش في ليلة رأس السنا، والتي تلعب دورها سارة جيسيكا باركر، بالخروج من شقتها في مدينة نيويورك بطريقة عفوية لابتياع طعام صيني مع صديقتها ميراندا في بروكلين. طلتها التي تبدو عفوية كانت استثنائية، وقد تألفت من سروال منسدل بنقوش الورود وتوب زهري ناعمة بدت وكأنها بيجاما، مع قلادة من اللؤلؤ وحذاء جلدي، معطف من الفرو وأكسسوارات لامعة. إنها طلة تترادف مع ستايل كاري بامتياز ولكنه حتماً شكل أساس لصيحة كاملة تعشقها الكثير من السيدات الراقيات المعاصرات راهناً.





علا فرحات





بالطبع، وجدت هذه الموضة طريقتها الى مختلف بوتيكا العلامات الفاخرة ووجدنا العديد من القطع اللافتة مثل اللوك المتناسق الحريري من برادا والكثير من اللوكات التي اكتسحت مدرج عرض أزياء ميوميو لربيع 2020.

للتألق بهذه الصيحة بأفضل طريقة في الربيع المقبل، نقترح عليك ارتداء فستان منسدل من الحرير والساتان مستوحى من اللانجيري مع سترة ذات تفاصيل من الريش وقلادة من اللؤلؤ وحذاء بكعب متوسط عاري من الخلف مرصع بالخرز أو طلة متناسقة تشبه البيجاما مع أطراف من الريش...

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