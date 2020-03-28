أجمل عبايات بيضاء موضة 2020 لكشخة رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - لم تخلُ مجموعات 2020 من العبايات البيضاء والتي تنوعت تصاميمها لتحاكي كافة الأذواق وهى القطع الأنسب لكل امرأة ترغب في إطلالة ناعمة مريحة للعين في نهار شهر رمضان الفضيل.

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عبايات بيضاء شفافة موضة ربيع 2020

عباية بيضاء من تصميم Anatomi



رأينا في مجموعات 2020 الجديدة عودة قوية للعبايات الشفافة، صادفنا أجمل الموديلات لدى اس اتش ستوديو SH Studios كما أحببنا العباية ذات التطريز الناعم من ماركة أناتومي Anatomi، نسقي هذه الصيحة مع فساتين من نفس اللون لتحصلي على الطلة المحتشمة التي تنشدينها في الشهر الفضيل.

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عبايات بيضاء مطرزة موضة الموسم

عباية من توقيع Louzan

اكتظت مجموعات 2020 بالعبايات البيضاء المزدانة بالتطريز، قدمت ماركة لوزان Louzan عباية ازدانت بالتطريز حول الحواف يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا لإطلالات المساء، احرصي على تنسيقها مع حقيبة وردية مبودرة وحذاء من اللون نفسه واعتمري طرحة شيفون باللون الأبيض.

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عبايات بيضاء بأكمام منفوخة موضة 2020

عباية بيضاء من توقيع Nafs Designs

لا داعي للتأكيد على أن الأكمام المنفوخة تعتبر من الصيحات التي عادت بقوة هذا العام وطالت حتى العبايات الشرقية، تألقت عارضة ماركة Nafs Designs بعباية مميزة تميزت بالقصة الواسعة والخامة المضلعة، قطعة عصرية ستمنحك لوك غير تقليدي ننصحك بارتدائها مع الجينز وصندال بلاتفورم أبيض.



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عبايات بيضاء ناعمة آخر موضة 2020

عبايه بيضاء من تصميم Daj

لا غنى عن العبايات البيضاء الخالية من التفاصيل والتي يسهل ارتداؤها مع كافة الأزياء ولمختلف المناسبات، نسقي العباية المزينة بتطريز أسود حول أساور الأكمام مع طرحة بيضاء وحقيبة برغندي وحذاء أسود، أما العباية الناعمة من ماركة داج Daj لائميها مع فستان أبيض وصندال شفاف.

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