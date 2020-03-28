أحذية لوفر loafer بالكعب العالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - أحذية لوفر بالكعب العالي هي موجة جديدة قديمة من اتجاهات الأحذية سندخل إليها في موسم ربيع وصيف عام 2020. بعد مواسم متتالية من الأحذية ذات الكعب المنخفض المستوحاة من التسعينيات، حان الوقت لإفساح المجال لأشكال جديدة في خزانة ملابسك. نحن في الخليج 365 نتعمّق في جميع الاتجاهات الكبرى التي تم رصدها على المدارج في نيويورك ولندن وميلانو وباريس. نعم، ما زلنا متحصنين في فصل الشتاء، ولكن لا يسعنا إلا أن نفكر في المستقبل إلى أين ستقودنا الموضة في الأشهر المقبلة:

أحذية لوفر بالكعب العالي بعد غياب

prada



منذ عدة مواسم، كانت أحذية لوفر في كل مكان، ولكنها عادت وانحسرت منذ ذلك الحين. عام 2020 عادت بقوّة، ولكن هذه المرة مع كعب عالٍ. ليس هناك شك في أن هذه ستكون واحدة من أكبر اتجاهات الأحذية لعام 2020.في حين أن هناك العديد من الطرق التي ستتغير بها الموضة هذا العام، فإننا نناقش اليوم اتجاهات الأحذية الرئيسية. ليس هناك شك في أن الاتجاهات الصغيرة الأخرى ستظهر، ولكن هذه هي أهم الاتجاهات التي عليكِ التمسك بها.

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تصاميم أحذية لوفر بالكعب العالي خيار النجمات

Fendi



نجمات هوليوود يفضّلن ارتداء أحذية لوفر. لقد تم ارتداء هذه الأحذية من قبل مشاهير مثل إيما روبرتس وأوليفيا باليرمو بالإضافة إلى الفاشينيستات ومدونات الموضة، بما في ذلك سوزانا لاو وسارة هاريس البريطانية.يمكن ارتداء حذاء لوفر مع أي شيء تقريبًا: الجينز، الفساتين،وغيرهما. سواء كان لوفر أو بدون كعب، فإنّ النسخة المسطحة مريحة بما يكفي لارتدائها في مناسبات أقل رسمية.

الجدير ذكره أنّ هناك موديلات أحذية كثيرة ترند وذات شعبية كبيرة، لكن أحذية لوفر تتابع في التطورهذا العام، وقد بدأ هذا التطوّر في الاتجاهات منذ عام 2019 مع الكعوب العالية والطبعات، بالإضافة إلى طبيعتها الأنيقة والمصقولة والمريحة.

بعض أكبر المدرجين الضاربين في عروض أسابيع الموضة لناحية أحذية لوفر كانا Pradaو Fendi اللذين أعادا في مجموعات S / S 20 الخاصة بهما موديلات لوفر مميزة. هذا، وقد لفتتنا تصاميم Tory Burch لناحية التفاصيل وموديلات الميتاليك والتصاميم والألوان. كما لفتتنا على المدرجات، أحذية لوفر المنقطة، واللوفر على ستايل الحذاء الرجالي للمكتب، وخلال ارتداء ملابس رسمية.