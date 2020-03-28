أحدث طرق تنسيق بوت الكاحل مع أزياء المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - دائمًا هناك كثير من الأفكار لتنسيق الإكسسوارات مع أزياء المحجبات، كاختيار بوت الكاحل، والذي يعتبر واحد من أهم قطع الإكسسوارات التي يمكنكِ الاعتماد عليها لإطلالة أنيقة وجذابة.

ولهذا سوف نعرض لكِ مجموعة من إطلالات مدونات المحجبات توضح لكِ طريقة تنسيق بوت الكاحل، لتختاري الأنسب لكِ، أو تجددين قليلًا من ستايلكِ.





بوت الكاحل باللون الجملي مع الجينز الأزرق

بوت الكاحل باللون الجملي مع الجينز الأزرق





من الألوان المميزة التي يمكنكِ اعتمادها ببوت الكاحل، هو الجملي، فهو يناسب الكثير من الألوان المختلفة لأزيائك، اخترناه لكِ من الفاشينيستا دينا الخادم، الذي نسقته بطريقة بسيطة مع الجينز الأزرق الفاتح، وكنزة صوف سوداء، لإطلالة كاجوال ناعمة وبسيطة، دون الكثير من التكلف، او إثارة الانتباه.

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بوت الكاحل مع الفساتين لإطلالة الربيع

بوت الكاحل مع الفساتين لإطلالة الربيع







بأجواء الربيع مازال يمكنكِ ارتداء بوت الكاحل، لاسيما مع الفساتين الشيفون الصيفية، كهذا اللوك من الفاشينيستا دينا مراد، باختيار الفستان الملون، مع بوت الكاحل الفيلفت باللون الزيتي الفاتح، مع حزام الخصر الرفيع، وأكملت اللوك بالحجاب باللون الروز.

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بوت الكاحل الأسود مع البليزر

بوت الكاحل الأسود مع البليزر





من التنسيقات الكلاسيكية البسيطة التي يمكنكِ اعتمادها مع البوت الأسود، هو اختيار البليزر الأسود، مع الجينز عالي الخصر، كهذا اللوك من الفاشينيستا نعيمة، والذي يجمع بين النمط الكلاسيكي والكاجوال.

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بوت الكاحل الرجالي مع الجينز الرمادي

بوت الكاحل الرجالي مع الجينز الرمادي



اختارت سارة زاي هذا اللوك الرجالي لبوت الكاحل الرجالي، مع الجلد اللامع، واختارت معه الجينز الرمادي، والقميص مع الأكمام المنفوخة، والكنزة الطويلة من دون أكمام، لإطلالة أنثوية ولكن بلمسة جريئة، تناسب مشاويركِ النهارية، التي تحتاجين فيها لإطلالة بسيطة بلمسة فخمة.