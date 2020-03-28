أجمل موديلات ساعات نسائية باللون البني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - السؤال البديهي الذي يخطر على بالنا عندما نرى العنوان: هل يمكن تنسيق الساعات النسائية الجلدية باللون البني مع كل ملابسنا؟ بأغلب الأحيان، نعم. وعادة، هذا المظهر المثالي للواتي يفضّلن الإطلالات غير الرسمية. لننطلق إذا، ونضيف إلى مجموعة الساعات لدينا بعض التصاميم الجميلة، للحصول على لمسة إضافية من الأناقة.

ساعات نسائية جلدية باللون البني

ساعة جلدية باللون البني من شوبارد



على الرغم من الوقت المتاح بسهولة أينما نظرنا- على هواتفنا، على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا، على ساعة الحائط الخاصة بنا- معظمنا يشعر بالعري وعدم اكتمال الطلّة بدون مشاهدة الساعة على معصمنا.

سواءً كان لدينا ساعة واحدة نرتديها كل يوم، أو لدينا بعض الساعات التي نغيرها وفقًا لمزاجنا وملابسنا، نجد أن ارتداء الساعة هو جزء أساسي من ارتداء الملابس في الصباح. إنّ اختيار ساعات نسائية كبيرة يشكّل نوعاً من التحدي لدى النساء، خاصة مدمنات الموضة واللواتي يتعقبن آخر الإصدارات.هناك عدد هائل من الساعات النسائية للاختيار من بينها من حيث الستايل والعلامة التجارية. ونحن ندرك أن الوقت أمر جوهري. الساعات الكبيرة مثلاً، منذ سنوات مضت أصبحت ترند، ومستمرة. الساعة الكبيرة على المعصم تمكنّكِ من الحصول على مظهر جميل، على الرغم من وجود حجم أصغر للاختيار إذا كنتِ تفضلين ساعة أصغر. الساعات الصغيرة ترند أيضاً.

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ساعات نسائية كبيرة باللون البني

ساعة رولكس باالون البني



إنّ اختيار ساعات نسائية كبيرة يشكّل نوعاً من التحدي لدى النساء، خاصة مدمنات الموضة واللواتي يتعقبن آخر الإصدارات.هناك عدد هائل من الساعات النسائية للاختيار من بينها من حيث الستايل والعلامة التجارية. ونحن ندرك أن الوقت أمر جوهري. الساعات الكبيرة مثلاً، منذ سنوات مضت أصبحت ترند، ومستمرة. الساعة الكبيرة على المعصم تمكنّكِ من الحصول على مظهر جميل، على الرغم من وجود حجم أصغر للاختيار إذا كنتِ تفضلين ساعة أصغر. الساعات الصغيرة ترند أيضاً.

ساعات نسائية ذهبية قريبة من البني

ساعة مايكل كورس

ننصحك هنا بساعة مايكل كورس أكسيس الذكية جذابة بما يكفي لارتدائها في مكتب رسمي، ومليئة بالميزات، وتحتوي شاشة تعمل باللمس. هناك أيضًا أكثر من عشرة أنماط للاختيار من بينها. إذا كنت بحاجة إلى ميزات رقمية، لكنك وجدت مظهر Apple Watch رياضياً أو ضخمًاً جدًا ، ففكري في هذه الساعة الذكية من مايكل كورس.

العالمين مع شاشة كبيرة تعمل باللمس وحزام سوار كلاسيكي. لن يبدو التصميم المعدني بعيدًا عن مكانه في اجتماع العمل ، لكن الوجه الكبير الحجم أنيق بما يكفي للارتداء خارج المكتب أيضًا.

بدعم من Wear OS من Google، يمكن لهذه الساعة المتزامنة مع أجهزة iPhone و Android تقديم إشارات البريد الإلكتروني والنص والتقويم مباشرة إلى معصمك. بعبارة أخرى، لم تعودي بحاجة إلى الاتصال بهاتفك طوال اليوم للتأكد من أنّك لم تتلقِ رسالة مهمة. على الرغم من أننا لا نوصي بارتداء هذه الساعة للأنشطة الرياضية المكثفة (لن يبقي السوار المعدني الساعة في مكانها كما هو الحال مع الحزام المطاطي) ، إلا أنه يحتوي على إمكانيات تتبع اللياقة البدنية، بما في ذلك

بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب وتتبع المسافة عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي. تتميّز هذا الساعة أيضاً مقاومتها للماء حتى 30 مترًا.