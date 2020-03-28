"التهاب الملتحمة".. أطباء يحذرون: قد يظهر على مرضى كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد والأطباء يكشفون بين الحين والأخر عن أعراض جديد له، واليوم، حذر أطباء في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة، قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" فأن تقييم الأطباء استند إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه جرى تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض "كوفيد-19".

كما يشير الأطباء الأمريكيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا، بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.

وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.