أم ثلاثينية بعد تعافيها من فيروس كورونا: عشت الرعب

على عكس الاعتقاد الشائع بأن أكثر المتضررين من فيروس كورونا المستجد، هم كبار السن، أصيبت أم ثلاثينية بالفيروس المميت، رغم تمتعها باللياقة البدنية والصحة.

جيس ماركبانك، هي الأم الثلاثينية التي بدأت تعاني من التهاب بسيط في الحلق، ومن ثم بدأت تظهر الأعراض واحدة تلو الأخرى، لتنتقل إلى المستشفى، في مقاطعة ديفون غربي بريطانيا، ليكتشف الأطباء أنها مصابة بفيروس كورونا، وتدخل في مرحلة العزل الصحي عن أسرتها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

3 أيام وصفتهم "ماركبانك" بالمرعبة، قضتهم في المستشفى لتحارب أعراض الفيروس المميت، فهي أم لطفلين، موضحة أن الأعراض تسارعت في الظهور عليها وأنها بدأت تحتاج للأوكسجين الذي قل في جسدها ليصبح 80%.

وذكرت "ماركبانك"، أن الأعراض بدأت تتسارع بعد دخولها إلى المستشفى، وشملت الصداع المزمن، وضيق التنفس، و"آلام كالنار" في الأطراف"، لتصف الأمر بالـ"كابوس سيئ".

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وبعد أن تعافت الأم البريطانية من "كوفيد 19"، وعادت إلى منزلها من جديد، لم تكن لتصدق أنها نجت من الفيروس المميت لتصف مشاعرها بالـ"المختلطة"، بين الامتنان والذهول والإرهاق الشديد، كونها "غادرت المشتشفى وهي على قيد الحياة لا في تابوت".

ووجهت نصيحة إلى الآخرين، خاصة الشباب، قالت فيها: "إذا كنتم تعتقدون أن الإجراءات التي تحث على البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين غبية، فذلك خطأ".

وذكرت: "أن تكون معزولا تماما عن الأشخاص الذين تحبهم، هو أفضل بكثير من عدم معرفة ما إذا كنت ستلقاهم مرة أخرى أم لا".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من مارس الجاري الشباب، مؤكدة أنهم "ليسوا محصنين من الوباء" القادر على إصابتهم وقتلهم.

ودعت الشباب إلى تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.