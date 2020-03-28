على طريقة "شام" بنت أصالة.. افقدي وزنك في 3 خطوات

شاركت الطبيبة شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طرق بسيطة لخسارة المزيد من الوزن، فهو البرنامج الذي اتبعته وحققت من خلاله نتائج مذهلة.
وأوضحت شام، أن البرنامج الذي تتبعه سهل وفعال لكنه يحتاج إلى قوة التنفيذ، وينقسم إلى 3 طرق أساسية وهم:
- نم جوعان، فهذا يعني أن تنام عقب 4 ساعات من أخر وجبة تناولتها والأفضل لو 6 ساعات.
- لا تتناول الفطور الكثير، يمكن الاكتفاء بملعقة من العسل وكوب من عصير البرتقال، فأنت تحتاج إلى وجبة عامرة واحدة يوميا.
- اتبع تمارين الكارديو هي تمرينك أناء خسارة الوزن وليس بناء العضلات، اخسر وزنك أولا ثم فكر في البناء.
الجدير للذكر أن شام هي ابنة المطربة السورية أصالة من زوجها أيمن الذهبي، وتعمل طبيبة أسنان إذ أنها تمتلك العيادة الخاصة بها في أحد مناطق القاهرة الجديدة.
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