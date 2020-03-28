الصحة العالمية: العدوى لدى الأطفال شديدة والشباب ليسوا منيعين ضد كورونا

تداول خلال الفترة الماضية، أن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضه لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، قالوا خلال مؤتمر صحفي، في جنيف يوم الجمعة، إن البيانات الخاصة بانتشار الفيروس المستجد، أظهرت أن الشباب يجرى إدخالهم إلى المستشفى إذا أصيبوا بفيروس "كوفيد 19".

ووفقا لـ"بي بي سي عربية"، أوضحت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية أن "الشباب ليسوا منيعين"، أمام الإصابة بفيروس كورونا.

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وأضافت: "ما نعرفه من بيانات عبر عدد من الدول بما في ذلك بيانات، الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وإيران وكوريا واليابان ودول أخرى، هو أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا، لكن لدينا تقارير تصف العدوى لدى الأطفال بأنها شديدة".

وأكدت كيرخوف، أن الفيروس "قادر على التسبب بالعدوى والمرض الشديد لدى الناس من جميع الأعمار".

من جانبه الشباب ليسوقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، إن 20% من الوفيات في كوريا كانت بين الأشخاص دون سن الستين، وفي إيطاليا كان ما يصل إلى 15% من الأشخاص في العناية المركزة تحت سن الخمسين، وفي ألمانيا وبلدان أخرى، فإن ما يصل إلى 10% إلى 15% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا المصابين بالمرض يعانون من عدوى متوسطة إلى شديدة.