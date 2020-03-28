5 علامات تكشف عن وقوع امرأة برج الحمل فى الحب

لا يحتاج الرجل لبذل مجهود فوق العادة للفوز بقلب امرأة برج الحمل، فإذا أبدى اهتمامه بها وجعلها تشعر بذلك واستطاع أن يجيب على كل مايدور برأسها بالإضافة إلى امتلاكه شخصية مميزة، فإنه يمتلك قلبها فى أسرع وقت وتبدأ هى الأخرى تظهر اهتمامها به، ببعض الأفعال مثل محاولة لفت انتباه واحترام رأيه فى كل شىء وغيرها من الأفعال، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "astro79".

علامات وقوع امرأة برج الحمل فى الحب

هتحاول تلفت انتباهك لمميزاتها

تحتاج امرأة برج الحمل للشعور بالاهتمام طوال الوقت، كما إنها تتصف بالأنانية والموهبة، والثقة بالنفس وغيرها من الصفات التى تستطيع أن تلفت بها انتباه الرجل دون مجهود، وإن وجدت نفسها أمام رجل لا يشعر بها، فإنها تحاول أن تبرز صفاتها المميزة حتى تلفت انتباهه لها طوال الوقت .

هتشجعك فى كل حاجة بتعملها

دائمًا ما تكون امرأة برج الحمل متحمسة لكل شيء، حتى وإن كانت تافهة، لذلك إذا أحب رجل ما، فإنها تشجعه وتحمسه فى كل شىء يقوم به، كما تساعده على التخطيط لما يريد أن يقوم به فى المستقبل .

هتخليك القائد

يعرف عن مرأة برج الحمل إنها حادة فى التعامل وتستطيع تحمل المسئولية، وغيرها من الصفات التى تؤهلها للقيادة، لكن إذا وقعت فى الحب، فإنها لن تتردد فى أن تعطى راية القيادة لحبيبها .

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هتحترم رأيك

تفضل امرأة برج الحمل، أن تشعر باحترام الأخرين، وتبادلهم كذلك نفس الشعور، وهو ما تفعله مع حبيبها، وتظهره له طوال الوقت، من احترام أرائه الجيدة وتأييدها طالما لا تتعارض مع معتقداتها.

هتحارب الدنيا عشانك

إذا وقعت امرأة برج الحمل فى الحب، فإنها ستحارب العالم من أجل انتصار حبها، ولن تفرط فيه، مهما طال الوقت، إلا إذا خذلها حبيبها ولم يقف بجانبها .

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