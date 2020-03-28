"البنفسجي" يُزيّن تصاميم منصات عروض أشهر دور الأزياء حول العالم

زيّن اللون البنفسجي، عددًا من التصاميم على منصات عروض أشهر دور الأزياء حول العالم، وتألقت به النجمات العربيات والعالميات وحتى الملكات والأميرات، فهو قد يُناسبك لإطلالة أنيقة وبلمسة ملكية ساحرة.وتألقت النجمة أحلام، في إحدى حفلاتها الغنائية فستاناً مطرزاً باللون البنفسجي من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد. أما النجمة بلقيس فتحي فقد اختارت فستانًا مميزًا من حيث التصميم حيث جمع بين الأناقة والعصرية من توقيع فؤاد سركيس باللون البنفسجي، مزينًا بربطة عند الرقبة، وله حزام من المخمل على الخصر، تمتد عليه كشاكش ناعمة تضفي عليه لمسات من الأنوثة.

أما الممثلة منى ذكي فإختارت لإطلالتها على السجادة الحمراء جمبسوت بنفسجي عصري، حيث لا يقتصر إختيار اللون البنفسجي على نجمات العالم العربي، بل تألقت به أيضاً وفي مناسبات عدة الملكة اليزابيت، كذلك الأميرة الراحلة ديانا التي خطفت الأنظار بفستان طويل أنيق باللون البنفسجي من تصميم فيرساتشي Versace، وصولاً الى كل من دوقة كمبريدج كيت ميدلتون التي تعشق هذا اللون بكل درجاته وقد تألقت بفستان من توقيع ماركة Issa تميّز بقصة الـV neckline، وايضاً ميغان ماركل التي أطلت بفستان من ماركة Aritzia، وفي مرة سابقة نسّقت فستان بنفسجي مع معطف أحمر.

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