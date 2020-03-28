أبرز موديلات أمل كلوني للعودة للعمل بعد انتهاء الحجر الصحي

أصبح معظم النساء العاملات والموظفات يمارسن أعمالهن من المكتبية من المنزل منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" وفرض الحجر الصحي، بانتظار أن تعود الحياة إلى سابق عهدها قريباً بعد انتهاء هذه الأزمة واحتواء الفيروس، وبانتظار ذلك الوقت جمعنا لك اليوم بالصو أبرز موديلات أزياء للدوام من أمل كلوني للعودة للعمل بعد انتهاء الحجر الصحي.

حيث إن أمل تعتبر من أكثر النساء أناقة في العالم ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الخاصة بالعمل، وهي تمتلك أسلوباً خاصاً في الموضة ميزها عن غيرها يجمع بين النمط الكلاسيكي لكن دائماً مع لمسات من العصرية.

وفي اطلالات الدوام أو التنسيقات الرسمية في فصل الربيع عموماً نراها تختار التنسيقات الناعمة بألوان فاتحة وزاهية مثل الفساتين الميدي أو التيورات الأنيقة المؤلفة من البليزر والتنورة، وأحياناً تعتمد البلدات الرسمية وفي مناسبات أخرى تفضل تنسيقات التنانير مع القمصان أو الجمبسوت أيضاً لكنها تختار منه التصاميم الكلاسيكية الملائمة للعمل وبذلك دائماً ما يكون بقصة محافظة ولون حيادي.

وأمل حريصة دائماً على تنسيق أجمل الاكسسوارات مع اطلالاتها الرسمية من حقائب اليد العملية بالأحجام الكبيرة أو المتوسطة والأحذية الكعب العال والمجوهرات الناعمة أيضاً.

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