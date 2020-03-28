من الرغبة في البقاء للحب.. لماذا اتجه الصينيون إلى تناول الحشرات والحيوانات وأغرب الأكلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تتنوع الأكلات من بلد إلى أخرى، واشتهر الصينيون بتناول أغرب الأطعمة ما بين الحشرات والقطط والكلاب وغيرها، لكن من أين جاءت هذه الثقافة للصينيين؟

جاءت فكرة تناول الصينيون لجميع الأشياء التي تتحرك، بسبب حدوث مجاعة في عهد الزعيم الشيوع "ماو تسي يونج"، أو كما يطلق عليه "صانع السنين العجاف" خلال أعوام 1958- 1961، إذ تعتبر من أعنف المجاعات على مر التاريخ، حيث توفي ما يقرب من 40 مليون شخص، ونتيجة للمجاعات اضطروا إلى تناول جميع أنواع الحيوانات والحشرات من أجل البقاء على قيد الحياة.

ومن هنا تحولت الرغبة في البقاء على قيد الحياة، إلى الحب والعشق لهذه المأكولات، وذلك وفق ما نقل موقع "flamingotravels".

ومن الثعابين والضفادع والفئران إلى الكلاب والقطط والخفافيش، تتسع مائدة الصينيين، حتى أنها تتسع الحشرات كالصراصير والديدان.

وقديما اعتاد الأغنياء في الصين على تناول حيوانات معينة كرمز للرفاهية مثل: زعانف سمك القرش، واستمرت هذه العادة إلى الوقت الحالي.

ويشتهر أهل الصين، بأنهم يأكلون كل ما يتحرك على قدمين فيما عدا الكراسي أو الطاولات، وكل ما يطير بالسماء ما عدا الطائرات، ومن هذه المأكولات:

- بيض من آلاف السنين:

يستغرق تحضيره في هذه الوصفة ألف عام، ولكن الطرق التقليدية تتضمن تخمير البيض لعدة أشهر في خليط من الرماد الخشبي والطين والملح وأكسيد الكالسيوم.

- شوربة دم البط:

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من الأطعمة الشائعة المنتشرة في الصين، ويتم تبريد دم البط الطازج، والنتيجة تشبه إلى حد ما كتلة شبه صلبة ذات نسيج أكثر سلاسة.

بعد تقطيعه إلى كتل، يتم طهي الدم في شوربة ويتم تقديمه مع الشعرية الشعبية، والخردل المخلل والكزبرة.

يحب السكان المحليون هذا الطبق كوجبة غداء سريعة وسهلة أو كوجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، وحشرة الزيرات هي حشرة طائرة، تقدم مقلية أو مشوية وتعتبر مصدرا غني للبروتين.

- شوربة الخفاش:

ويتم طهيها مع الثوم والبص الأخضر، والزنجبيل.

وليست الصين فقط الدولة التي تتناول الكثير من المأكولات غير المألوفة، فهناك بعض الدول التي لديها وجبات مفضلة يتم تحضيرها من الحيوانات والحشرات مثل:

- تحتل العناكب المقلية في كمبوديا الوجبة المفضلة أثناء فترة المجاعات قديما كمصدر بديل للبروتين لمواطنيها، ومع مرور الوقت تحولت هذه الوجبة إلى أكلة شعبية.

- تعتبر العقارب بالشوكلاتة أيضا من الأكلات الشعبية في أسيا، ويتم تحضيرها بطهي العقارب ثم غمرها بالشوكلاتة السائحة بعد إزالة السم منها، ثم تقدم مع القهوة في وجبة الإفطار.

وفي إيطاليا، يتم تناول أكلة المارسو أو الجبنة البايظة المعروفة برائحتها العفنة، مع إضافة بيض الذباب على هذه الوجبة.

أما فيتنام، تتناول مواطنيها وجبة غريبة جدا، وهي عبارة عن بيض بط بداخله جنين غير مكتمل النمو، وتعتبر رجول الضفادع من أشهر المأكولات في فرنسا التي تحضر أما عن طريق الشواء أو الشوربة.