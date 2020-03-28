أمريكيتان تتحديان كورونا بزواجهما في الشارع.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم فرض قانون حظر التجول ومنع التجمّعات، في أماكن عديدة حول العالم، بسبب نفسي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والذي يحصد أرواح الآلاف، إلا أن هناك من يمتنع عن الالتزام بهذا الحظر.

زوجان من مدينة نيويورك بالولاياات المتحدة الأمريكية، وجدا طريقة للاحتفال بحبّهما وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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وتزوّج رايلي جينينجز، البالغ من العمر 28 عامًا، وأماندا ويلر البالغة من العمر 38 عامًا، يوم الجمعة في مدينة مانهاتن، في حين أجرى صديقهما مات ويلسون مراسم زواجهما، من خلال نافذة شقته في الطابق الرابع.

جينينجز قالت في تصريحات نقلتها “سي أن أن” إنّهما خطّطا في الأصل للزواج في شهر أكتوبر، ولكن خوفًا من تدهور الحالة في البلاد وإغلاق كافّة المراكز والصالات، قررّا إلغاء الفكرة.