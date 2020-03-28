فيروس كورونا يتسبب في جريمة عائلية بالهند

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض شاب هندي للقتل على يد شقيقه الأكبر، بسبب خروج الأول من المنزل خلال فترة حظر التجوال التي تشهدها البلاد بسبب أزمة تفشي كورونا المستجد.

الشرطة الهندية ذكرت أن شابا يبلغ من العمر 28 عاما اعتقل بتهمة قتل شقيقه الأصغر لخروجه من منزله خلال فترة حظر التجول في الضاحية الغربية لكانديفالي بمدينة مومباي.

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ووفقا لصحية “إنديا توداي” الهندية، قال مسئول من مركز الشرطة إن الشاب راجيش لاكسمي ثاكور قتل شقيقه الأصغر دورجش، بعد أن خرج الأخير من المنزل على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن منع التجول مساء الأربعاء.

المسئول أضاف، أن الالشقيق “الضحية” الذي كان يعمل في شركة خاصة، قد عاد إلى منزل أهله عقب خروجه في “نزهة”، وعندما عاد دورجش المنزل اندلع بينه وبين شقيقه الأكبرو جدال عنيف، قبل أن يوجه الأخير طعنات قاتلة بآلة حادة.

وجرى نقل الضحية إلى مستشفى قريب، لكن الأطباء لم يفلحوا في إنقاذ حياته، ليتم توجيه تهمة القتل ضد المتهم، الذي أعرب أنه كان غاضبا بسبب مخاوف لديه من أي يكون شقيقه قد أصيب بفيروس كورونا.