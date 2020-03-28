فيديو.. "الدرن" حقنة قد تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

أثبتت دراسات متعلقة بفيروس كورونا، نوه عنها الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "Dmc"، أنه تم عمل اختبار تم مراجعته من المختصين في الطب، والتي اثبتت أن استخدام مصل مرض السل، عندما جرى تجريبه على الفئران تسبب في محاربة الميكروبات والفيروسات التي تدخل الجهاز التنفسي.
وأشار فايق خلال الحلقة إلى أن نسبة مكافحة المصل للفيروسات تصل لحوالي 75٪، لافتا إلى أن الدول الأوربية لا تأخذ التطعيم ضد المرض.
وأضاف أن الدراسة رجحت أن سبب انتشار المرض في أوروبا ، وهو عدم حصولهم على مصل المرض في الصغر كما يحدث في دول الشرق الأوسط.
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