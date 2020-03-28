"عملتها على روحها".. إعلامية تروي موقف محرج تعرضت له في الشارع (فيديو)

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ببث مباشر تلقت من خلاله مجموعة من الأسئلة وأجابت عليها.

دارت معظم الأسئلة التي تلقتها الإعلامية اللبنانية عن حياتها الشخصية، ومن ضمنها سؤال حول أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها.

Advertisements

السؤال الذي أدخل "جويل" في نوبة ضحك، لتتذكر موقف سابق حينما تعرفت على الإعلامي ‏وائل منصور وخرجت بصحبته هي ووالدتها ومدير أعمالها وزوجته، واتجهوا جميعا إلى أحد المقاهي التي احتست فيها 4 ‏أكواب كبيرة الحجم من الكاكاو المثلج، لتحتاج الدخول إلى المرحاض، لكنها قررت أن تنتظر حتى تعود لمنزلها.

واتجهت بعد ذلك الإعلامية برفقة المجموعة التي كانت معها إلى أحد المناطق اللبنانية لتناول السحلب في أحد الأماكن العامة، وبدأت ‏والدتها في إلقاء النكات لتدخل "جويل" في نوبة ضحك، وطلبت من والدتها التوقف عن ذلك لأنها ستفقد أعصابها وتبول على نفسها، لكن والدتها لم تصدق ذلك، وبالفعل لم تتمكن الإعلامية اللبنانية من إمساك نفسها فتبولت، وشعرت بالإحراج وأرادت أن تبكي لكنها تغلبت على ذلك بالضحك.

جويل مردينيان إعلامية لبنانية تزوجت مرّتين ولها ابن من زوجها الأول يدعى بيلي، وابنة من زواجها الثاني، كما أنها تبنت طفل حديث الولادة قبل ما يزيد عن عام.