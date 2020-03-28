الامارات | مذيعون على الهواء مباشرة من منازلهم في «الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعون على الهواء مباشرة من منازلهم في «الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تقديم برامجها بنظام العمل عن بعد من منازل المذيعين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لضمان سلامة أفراد المجتمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبثت الهيئة الأسبوع الماضي عدداً من برامجها التلفزيونية والإذاعية من منازل مقدميها، إذ قدمت برنامج الخط المباشر، والبرنامج الإذاعي «العيادة المالية» من خارج الاستديوهات.

وستعمل الهيئة على تعميم التجربة على جميع البرامج الإذاعية على إذاعات، الشارقة والقرآن الكريم، وبلس 95 باللغة الإنجليزية، بحيث تبث من المنزل بدءاً من الغد، على أن تواصل الهيئة تقديم البرامج التلفزيونية بنظام المناوبة بين المذيعين حفاظاً على سلامتهم.

وقدم اثنان من مذيعي «الخط المباشر» البرنامج من المنزل. وسلط البرنامج الضوء على أهمية الحجر الصحي للوقاية من المرض، ووجه رسائل توعية للجمهور بأهمية الالتزم بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل.

