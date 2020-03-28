إليك 10 إطلالات لحجر منزلي أنيق.. منها الـ"الجمبسوت"

قد تبحث السيدات خلال فترة الحجر المنزلي عن إطلالات جديدة لترتديها حتى لا تصاب بالملل وتظهر أمام زوجها وأسرتها وهي بكامل أناقتها، ولذلك تفتش في دولارها عن ما هو أنيق ومريح.

وإليك 10 إطلالات مريحة مثالية للحجر المنزلي، وفقا لموقع "النهار" اللبناني.

البنطلون الفضفاض

عند الحديث عن الراحة، يعد اختيار الأقمشة جانبا رئيسيا، ولذلك يعتبر هذا البنطلون المثالي بقصّته الفضفاضة ونسيجه الشبكي والمطاطي هو الأنسب للحركة داخل المنزل

الجمبسوت

إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة لمن حولك في المنزل وتساعده كذلك عَلى الحركة بسهولة، فكل ما عليك هو ارتداء الجمبسوت والتي تعتبر قطعة الاسترخاء الحقيقية بامتياز لكل المناسبات.

التوب الفضفاضة بتأثيرات المخمل

في بعض الأحيان، يجرى تصميم قطعا للداخل فقط، ولكنها جميلة جدا لدرجة أن البعض يرتديهن في الخارج مثل هذا التوب الفضفاض الكبير الحجم، والذي يحتوي حرفيا على كل شيء لإرضائك.

فستان للداخل

الملابس الداخلية لا تقتصر على القمصان، والجوكينج والبيجاما، فقد يكون لهذا الفستان مظهرا رسميا، لكن فكري مرة أخرى أنه بالفعل ثوب داخلي مريح للغاية والتفاصيل المربوطة عند الخصر والتي تعطيه الكثير من الأناقة والراحة.

لباس ثنائي

مزيج رائع بين الملابس الرياضية والبجامات، سيسمح لك هذا الثنائي المتناسق بإطلالة أنيقة دون المساومة على راحتك، كما يمكنك ارتداء هذا التوب بسهولة مع حذاء رياضي من منطلق التغيير.

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تي - شيرت فضفاض

بلوزة ناعمة ودافئة وفضفاضة ذات لون محايد لطيف، فيمكن اعتبار هذه القطعة بسهولة عنصرا أساسيا في خزانة الملابس الخاصة بك ويمكن ارتداءها في الداخل والخارج.

لباس Tie- Dye

تعتبر إطلالة Tie-Dye هى موضة الربيع هذا العام ولذلك تتناسب مع تلك الفترة وارتدائه يعطي مظهر أنيق وأيضا مريح.

بنطلون الركض مع خصر مطاطي

بنطلون الركض هو القطعة المثالية عندما يتعلق الأمر بالاسترخاء والراحة كما أن التفاصيل المرتبطة بالكاحل يمنحه لمسة أنثوية جميلة.

الثنائي المطبّع

يعتبر هذا الزي مثالي ليوم واحد لمشاهدة المسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك خلال فترة الحظر وتحديدا لمحبي الحيوانات والعبارات ذات الدلالات والمعاني.

البنطلونات المطبعة بالزهور

تعتبر البنطلونات المطبعة بالزهور من القطع الجميلة يمكنك تحملها بسهولة طوال الموسم الحار ولذلك هي مناسبة لتلك الفترة داخل المنزل.