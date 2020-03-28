"استغلي الحظر ورطبي بشرتك".. طريقة تحضير التونر الطبيعي في المنزل

في ظل حالة الحظر الذي يشهدها العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لابد أن تستغل السيدات والفتيات تلك الفترة لترطيب وإعادة نضارة الوجة من خلال استخدام التوتر كونه أكثر المستحضرات الأساسية التي تعمل على ترطيب البشرة وإعادة إحياء نضارتها ونقائها.

تجهيز التوتر في المنزل بمكونات طبيعي

تونر ماء الورد والجلسرين

يعتبر هذا التنور علاج للبشرة الجافة كونه يساهم في ترطيب البشرة ويجعلها بمظهر صحي وجميل، ويقلل من مظهر المسام الواسعة.

ويجرى تحضيرة من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وملعقة صغيرة من الجلسرين وقلبي المحتويات معا، وضعيها في وعاء أو زجاجة برشاش ويت توزيعه على الوجه.

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تونر الشاي الأخضر

بالإضافة إلى فوائده العديدة، يعمل الشاي الأخضر على تهدئة التهابات البشرة وحروق الشمس، بإمكانكم تحضير كوب من الشاي الأخضر وتركه جانبا كي يبرد، ثم تُبلل قطعة من القطن في الشاي ويُطبق يوميا على الوجه.

تونر البابونج والنعناع

يعمل هذا التونر على تقليص المسام الواسعة في الوجه وكل ما عليكي هو ان تضعي ملعقتين من البابونج المجفف مع ملعقتين من النعناع المجفف في ثلاثة أكواب من الماء في وعاء على النار واتركي المزيج على النار حتى الغليان لمدة لا تقل عن العشر دقائق.

انتظري 10 دقائق أخرى ثم ضعيه في زجاجة واحفظي هذه الزجاجة في الثلاجة، وواظبي على استخدامه يومياً قبل الخلود إلى النوم.

ملاحظة: بإمكانك وضع القليل من الشاي الأخضر مع المزيج لتعقيم البشرة والتخفيف من توهجها في حال كنت تعانين من الحساسية أو الاحمرار.