فيديو.. ديانا كرزون عن عادات الزواج بالأردن: الستات مبتجبش حاجة كله على العريس

"الستات في الأردن أثناء زواجهم غير مكلفين بشراء أي شيء من تجهيزات الفرح كله على العريس الستات مبتجبش حاجة"، هكذا كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، عن العادات التي يتحلى بها أهل الأردن فيما يخص أمور الزواج.

وأثار تصريح ديانا ذهول الفنان مصطفى فهمي وأمير كرارة، حيث قال الأخير: "عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة".

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وكانت ديانا احتفلت الشهر الماضي، في احتفال ضخم أقيم بالمملكة الأردنية، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، وشاركت متابعيها وجمهورها بصور ولقطات من حفل عقد القران.