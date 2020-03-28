احذر ارتفاع الضغط المفاجئ.. نصائح للتعامل مع الخوف والوسواس من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"وفاة هنا وإصابة هناك"، لم يكد يمر علينا يومًا دون إحصاء وأخبار عن فيروس كورونا "كوفيد 19" المتفشي في غالبية دول العالم، وهو ما يزيد قلقنا وخوفًا يومًا بعد يوم، خصوصًا في ظل الإجراءات الوقائية المفروضة من الحكومات، والإرشادات المتكررة للوقاية من هذا الوباء.

وتوضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد استشاري الصحة النفسية والعلاج الأسري، لـ"الخليج 365"، أن الخوف من المرض أمر طبيعي لا بد منه، ولكن إذ زاد عن الحد يتحول إلى مرض، ويصحبه أعراض عدّة منها، القلق والتوتر والاكتئاب والوسواس القهري والضغط النفسي، ما يؤدي إلى ضعف المناعة العامة للجسم.

وينشأ الهلع والخوف المفزع، بحسب ما تذكر استشاري الصحة النفسية، نتيجة التعرض لكم كبير من الأخبار بشكل يومي، وكثرة الإرشادات والتوعية المبالغ فيها، الإضافة إلى التفكير في الإصابة طوال الوقت.

وتشير "عبد الله" إلى أن التعرض المكثف بشكل يومي لكم هائل من الأخبار والموضوعات التي تبثها القنوات والصحف، وكل ما يخص الوباء العالمي يتسبب بالتوهم بالمرض والايحاء بالإعياء، موضّحة أن الوسواس هو الإفراط في التفكير في الشيء، مثل وسواس النظافة الذي قد يدفعك لغسل يديك عشرات المرات بالماء والصابون والكحول والمطهرات.

والإجهاد النفسي والإرهاق في التفكير يؤدي إلى حالات التوهم بالمرض والضغط العصبي والتوتر، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

نصائح للتعامل مع الخوف والوسواس من فيروس كورونا

- يجب التقليل من التعرض للأخبار والمعلومات، لأن الجهاز النفسي داخل الإنسان له طاقة وقدرة استيعابية، فعند زيادة الضغط يؤدي ذلك للشعور بالسخونية والسيلان، وأعراض توحى بالمرض فعلا والتوهم بالإصابة بالفيروس.

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- يجب استغلال وقت الحجر الصحي والحظر في أشياء ترفع النفسية والروح المعنوية، كالاندماج مع العائلة وممارسة الأنشطة داخل المنزل معا.

- اللجوء لمشاهدة كل ما هو ترفيهي ومسلي.

- القراءة، البعد عن مصادر القلق وتجاهل القنوات التي تبث يوميًا حالات وفاة وإصابات.

- عدم ترك الأفكار والهواجس تسيطر عليك، والعمل على إشغال العقل بكل ما هو مفيد.

- عقد مسابقات بين أفراد الأسرة.

- تحكم في نفسك وشغفك قليلًا تجاه معرفة تطور مراحل المرض، وأغلق الهاتف لساعات.

- اتبع إرشادات النظافة البسيطة التي تقيك.

- التزم بالحظر والمكوث بالمنزل، ومارس حياتك داخل محيط أسرتك ومنزلك بعيدا عن "أخبار" كورونا وتطوراته.