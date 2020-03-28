"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل النودلز في المنزل بسهولة وبساطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة. واليوم نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير النودلز. المقادير: - بصل. - فلفل. - 3 ملاعق بسلة. - ربع كوب صويا صوص. - ملعقة صغيرة بصل بودرة. - ملعقة صغيرة ثوم بودرة. - ملعقة صغيرة بابريكا. - ملعقة صلصة كبيرة. Advertisements - رشة ملح. - رشة فلفل. - توابل النودلز. - اتنين كيس نودلز. - ماء مغلي. - فراخ يتم تقطيعها مكعبات. طريقة التحضير: - أحضري حلة وضعي به البصل والفلفل إلى أن يتحول للون الذهبي. - ضعي البسلة ثم قطع الفراخ. - ضعي ملعقة صلصة كبيرة وصويا الصوص، وبصل البودرة وثوم البودرة والبابريكا والملح وتوابل النودلز. - ضعي بضع من الماء وقومي بالتقليب جيدا. - ضيفي النودلز دون إضافة مياه وقومي بتغطيتهم وضعيه على نار منخفضة لمدة 5 دقائق.

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