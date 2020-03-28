في أول ظهور لها على "تيك توك".. رضوى الشربيني لشقيقها: بكلمك مش بترد

خلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك" لعمل الفيديوهات الكوميدية، خاصة على الأغنية الشهيرة "بكلمك مش بترد".

وانضمت الإعلامية رضوى الشربيني لهذه القائمة، إذ ظهرت للمرة الأولى على تطبيق "تيك توك"، برفقة شقيقها وهي تقلد أغنية "بكلمك مش بترد".

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@radwaelsherbiny بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd

وكانت رضوى، نشرت قبل أيام مقطع فيديو لابنتها وهي تستخدم التطبيق ذاته، معلقة ‎على الفيديو قائلة: "أنا بقى عندي ‏كارثة في البيت". ‏

ويذكر أن رضوى تمتلك حسابا على التطبيق لكنها كانت تنشر فيديوهات من برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ولم تظهر بنفسها عليه.