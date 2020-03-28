خلال فترة الحجر المنزلي وفرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت الفنانات لتطبيق "تيك توك" لعمل الفيديوهات الكوميدية، خاصة على الأغنية الشهيرة "بكلمك مش بترد".
وانضمت الإعلامية رضوى الشربيني لهذه القائمة، إذ ظهرت للمرة الأولى على تطبيق "تيك توك"، برفقة شقيقها وهي تقلد أغنية "بكلمك مش بترد".
@radwaelsherbiny بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd
وكانت رضوى، نشرت قبل أيام مقطع فيديو لابنتها وهي تستخدم التطبيق ذاته، معلقة على الفيديو قائلة: "أنا بقى عندي كارثة في البيت".
ويذكر أن رضوى تمتلك حسابا على التطبيق لكنها كانت تنشر فيديوهات من برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ولم تظهر بنفسها عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها على "تيك توك".. رضوى الشربيني لشقيقها: بكلمك مش بترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.