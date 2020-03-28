هل فيروس كورونا يعلق على الملابس؟.. خبراء يجيبون

يلتزم الكثير في جميع أنحاء العالم، بالعزل والحجر المنزلي للحماية من فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي في البلاد معلنا استوطانه به، ما جعل الحكومات تلزم مواطنيها بالتزام منازلهم حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وركز الأطباء والخبراء في نصائحهم لتجنب العدوى على ضرورة غسل اليدين وتعقيمها والعطس في منديل، ولكن هناك سؤال أخر يثير قلق الجميع، هل يعلق الفيروس بالملابس؟.

وأوضح الخبراء أنه لا داعي للقلق بشكل كبير من الملابس واعتبارها مصدرا للعدوى، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأشارالخبراء إلى أن هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها لتنظيف الملابس للوقاية من فيروس كورونا، ويرصدها لكم "هن" في السطور التالية:

يجب خلع الملابس فور العودة إلى المنزل، وخلع الحذاء أيضا، وهذه خطوة من الجيد تطبيقها بشكل عام للوقاية من أي جراثيم أو أمراض، حسبما ذكرت أنجيليك كورثالس الباحثة في مجال الطب الحيوي وأستاذة علم الأمراض في كلية جون جاي الأميركية، لصحيفة "نيويورك تايمز الأميركية".

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وشددت كورثالس على أهمية هذه الخطوة في حال كان الشخص قد استخدم وسائل النقل العامة، حيث من الممكن أن يكون قد استند إلى أو لمس عامودا معدنيا (كتلك الموجودة في المترو)، ويحتمل أن يكون قد لمسها شخص آخر مصاب بوباء "كوفيد 19".

الخطوة الثانية تتمثل في غسل اليدين فورا بالماء والصابون، فمن الضروري كذلك غسل الملابس بشكل سريع أيضا، مع الحرص على ارتداء القفازات عند الغسيل والتخلص منها فور الانتهاء ثم غسل اليدين مجددا.

وأشارت كورثالز إلى أنه لا يوجد الكثير من المعلومات حول مدة بقاء فيروس كورونا على المنسوجات، لكن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس يمكن أن تحتوي على معدن أو بلاستيك.

وتابعت: "إذا لمست سطحا ملوثا بملابسك، كأن تكون قد جلست في مترو أنفاق أو ملت بظهرك على عامود، فهناك احتمال بأن تعيد ذلك إلى منزلك"، مشددة على ضرورة الحرص على النظافة الشخصية في هذه الفترة العصيبة.