الامارات | هل يعيش فيروس كورونا على الملابس؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيش فيروس كورونا على الملابس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تحوّل فيروس كورونا المستجد إلى وباء، تتوالى الأسئلة عن سبل الحماية، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه: أين يعيش الفيروس، وما مدة بقائه حياً في الهواء، أو على الأسطح بأنواعها المختلفة.. وحتى على الملابس؟

وقالت مجلة «دير شبيغل»، الألمانية، إنه وفقاً لمعلومات منشورة بالمجلة العلمية المتخصصة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين»، يمكن لفيروس كورونا البقاء حياً على الأسطح البلاستيكية، والفولاذ المقاوم للصدأ والورق المقوى، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد إن كان الفيروس يبقى حيّاً على الملابس، كما نقل موقع «دويتشه فيلله»، في تقرير له أمس عن مجلة «دير شبيغل».

وأضاف الموقع: «يرى الاختصاصي بالفيروسات، دينان بيلاي، أن فيروس كورونا يمكنه البقاء لبعض الوقت على الملابس مثل الأوشحة، ومدة بقائه تعتمد على طبيعة السطح الذي استقر فوقه، بالإضافة إلى عامل آخر يكمن في أنه لا ينتقل معزولاً إلى المواد، لكنه يوجد ضمن سائل غني بالبروتين على سبيل المثال، كالبلغم وهو مخاط سميك يُسعل من الرئتين. وهذا يسمح للفيروس بالبقاء على السطح لفترة أطول».

وأشارت «دير شبيغل» إلى أنه رغم عدم حسم خبراء الصحة إمكانية ومدة عيش فيروس كورونا على الملابس، فإنه يجب الافتراض أنه تحت شروط معينة، يمكنه العيش في السترات والسراويل، داعية إلى اتخاذ تدابير وقائية عدة، مثل: البقاء على مسافة من الناس، وغسل الأيدي بانتظام، وعدم لمس الوجه، حسب «دويتشه فيلله» أيضاً.