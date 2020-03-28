ديانا كرزون توجه رسالة لزوجة مصطفى فهمي: سيبيه يفك عن نفسه

حلت الفنانة ديانا كرزون ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع كل يوم جمعة، وكان الفنان حسين فهمي يرافقها ضيفا أيضا بالحلقة.

وأضافت: "ممكن أبقى مع جوزي وأقوله إيه رأيك في البنت الحلوة دي، وده يعتبر ذكاء من جانب الست التي تشارك زوجها ولا تقوم بخنقه".

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ورد عليها فهمي: "معندناش الكلام ده، أنصحي مراتي من خلال الكاميرا".

ووجهت ديانا رسالة لزوجة فهمي قالت خلالها،: "سيبيه يفك عن نفسه ويخرج مع أصحابه ويبص عادي".