حلت الفنانة ديانا كرزون ضيفة على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع كل يوم جمعة، وكان الفنان حسين فهمي يرافقها ضيفا أيضا بالحلقة.
وأضافت: "ممكن أبقى مع جوزي وأقوله إيه رأيك في البنت الحلوة دي، وده يعتبر ذكاء من جانب الست التي تشارك زوجها ولا تقوم بخنقه".
ورد عليها فهمي: "معندناش الكلام ده، أنصحي مراتي من خلال الكاميرا".
ووجهت ديانا رسالة لزوجة فهمي قالت خلالها،: "سيبيه يفك عن نفسه ويخرج مع أصحابه ويبص عادي".
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون توجه رسالة لزوجة مصطفى فهمي: سيبيه يفك عن نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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