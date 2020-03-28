دراسة: زيت السمك عالي النقاء قد يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية

كشفت دراسة إحصائية، أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في إيرفين والتي أظهرت نتائجها أن زيت السمك النقي يمكن أن يمنع حدوث أكثر من 70 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية وغيرها في الولايات المتحدة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" فإن فريق البحث الذي ترأسه الدكتور ناتان وونج، أستاذ ومدير برنامج الوقاية من أمراض القلب بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا، استخدم بيانات من نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أجرته مراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تضمنت معايير الاختبارات السريرية متعددة الجنسيات التي أجراها علماء جامعة هارفارد تحت عنوان REDUCE-IT.

وكانت نتائج REDUCE-IT، قد بينت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكر وعوامل خطر عديدة، الذين عندهم مستوى الدهون الثلاثية مرتفع وكذلك زيادة احتمال إصابتهم بنوبات قلبية، تمكنوا من تحسين حالتهم الصحية بتناول حمض إيثيل إيكوسابنتاينويك، الذي هو زيت سمك عالي النقاء، حيث انخفضت النوبات القلبية عندهم بنسبة 25%

ويؤكد البروفيسور وونج، "توسع تحليلنا نتائج دراسات REDUCE-IT، وإذا أخذنا بالاعتبار أن كل فرد من بين 21 مريضا حصل على زيت السمك عالي النقاء لم يصب بأي مرض من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذه نتيجة عالية لعموم البلاد".